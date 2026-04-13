Iran Trump annuncia blocco di Hormuz | come funziona e i punti critici

Gli Stati Uniti hanno annunciato un blocco navale nello Stretto di Hormuz, una delle vie di passaggio più strategiche per il traffico di petrolio. La decisione rappresenta un nuovo passo nella crisi tra Washington e l’Iran, aumentando le tensioni nella regione. La mossa, che coinvolge forze militari statunitensi, si inserisce in un quadro di rapporti complicati e di rischi crescenti per la stabilità del settore energetico mondiale.

(Adnkronos) – Il blocco navale degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz segna un salto di qualità nella crisi con l'Iran, aprendo uno nuova e pericolosa fase del conflitto con Teheran. La misura, decisa dopo il fallimento dei negoziati diretti che si sono tenuti a Islamabad nel fine settimana, apre infatti scenari complessi sul piano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Trump annuncia il blocco navale nello Stretto di Hormuz: ecco come funzionaDonald Trump ha inizialmente parlato di bloccare “qualsiasi nave” in entrata o in uscita dallo stretto a partire dalle 16 ora italiana, ma... Iran: mancato accordo Usa-Teheran. Trump annuncia blocco navale a HormuzNessun accordo dopo il round di negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, con tensioni che restano alte su nucleare e libertà di navigazione... Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi