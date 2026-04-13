Iran la rete africana di Teheran | religione affari e sicurezza per resistere all’isolamento

L’Iran sta intensificando la sua presenza in Africa attraverso reti religiose, collaborazioni economiche e accordi militari, in risposta alle crescenti pressioni internazionali e all’isolamento diplomatico. Le iniziative riguardano diversi settori e mirano a consolidare alleanze strategiche nel continente. La presenza iraniana si manifesta in vari paesi africani, dove vengono attuate attività di natura religiosa, commerciale e militare.

Sotto pressione militare e diplomatica, l’Iran rafforza la sua presenza in Africa. Dalle reti religiose alla cooperazione economica e militare, Teheran costruisce alleanze strategiche nel continente per sostenere una strategia di resistenza nel lungo periodo. Sotto la pressione dei bombardamenti israeliani e statunitensi iniziati alla fine di febbraio, la leadership iraniana si trova in una fase particolarmente delicata. Nonostante il contesto militare sfavorevole e l’isolamento internazionale, la Repubblica islamica continua però a fare affidamento su una fitta rete di relazioni costruite nel tempo, in particolare in Africa, dove le ambizioni strategiche di Teheran sono cresciute in modo graduale nel corso degli ultimi decenni.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Iran, la rete africana di Teheran: religione, affari e sicurezza per resistere all’isolamento Iran, come fa a resistere a Usa e Israele: la strategia della “non sconfitta” di TeheranNel Golfo Persico arrivano due messaggi chiari dall’evoluzione del conflitto: l’Iran ha mantenuto le promesse fatte prima della guerra e ha adattato... Guerra in Iran, già distrutto metà dell’arsenale. Cosa resta in mano al comando di Teheran e quanto può resistere ancoraRoma, 2 marzo 2026 – Le perdite subite nei primi due giorni di guerra da parte dell’Iran sono disastrose.