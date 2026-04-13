L’Iran ha risposto alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, che aveva minacciato di bloccare le navi in entrata e in uscita dallo stretto di Hormuz. La situazione nel Golfo rimane tesa mentre le autorità iraniane adottano misure per affrontare questa escalation. La tensione tra i due paesi si è intensificata nelle ultime ore, con le parti che si scambiano dichiarazioni e azioni che aumentano il rischio di un conflitto più ampio.

L' Iran ha reagito alla minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di bloccare le navi in entrata e in uscita dallo stretto di Hormuz. Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha lanciato un duro avvertimento su X. "Godetevi i prezzi attuali alla pompa", ha detto, "Con il cosiddetto 'blocco', presto rimpiangerete la benzina a 4-5 dollari ". Ghalibaf ha inoltre scritto un'equazione matematica che, secondo quanto riportato, indica che qualsiasi inasprimento di un blocco di Hormuz porta a un aumento dei prezzi del petrolio non lineare e cumulativo, piuttosto che a un semplice incremento 'uno-a-uno'. Di.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: "Godetevi questi prezzi alla pompa"

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