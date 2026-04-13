Investire su educazione e sicurezza

Ogni volta che si parla di giovani coinvolti in situazioni di violenza, ci si trova di fronte a carte d’identità che portano età tra i 16 e i 20 anni. Spesso si fa riferimento a gruppi di ragazzi che fanno parte di bande, lasciando sul tavolo numeri e dati che descrivono questa realtà. La questione riguarda il ruolo di educazione e sicurezza, temi che si ripropongono in ogni discussione pubblica senza trovare ancora soluzioni definitive.

Roma, 13 aprile 226 – Alla fine, ogni volta, guardiamo le carte d’identità, e scuotiamo la testa. Sedici, 20 anni, il branco. Non c’è bisogno di esplorare le periferie delle metropoli, basta andare in pieno centro a Massa, abitanti 65mila, per trovare la stessa violenza cieca. Neanche uno sguardo per vedere se quello che hanno massacrato di botte è vivo, si muove, è morto. Il carpentiere Giacomo Bongiorni, anni 47, è morto. Allora, diamo per letta la litania su una generazione piagata dal Covid e alienata dai social. Partiamo dalla realtà. In cui si manifesta in primis un evidente problema di sicurezza. Se un gruppo di ragazzotti prende a bottigliate un negozio in una piazza frequentata, non devono essere due signori, presente una compagna con figlio 11enne, a dire di smetterla.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Investire su educazione e sicurezza Leggi anche: Sicurezza stradale, l’appello dell’Aci Napoli: Educazione e educazione e prevenzione per fermare le stragi Educazione civica a scuola: i risultati dell’indagine su 4mila docenti presentati dall’Osservatorio permanente su Educazione civica, Diritti e SostenibilitàA Didacta presentato il report sull'educazione civica: oltre quattromila docenti chiedono più transdisciplinarità, alfabetizzazione digitale e... Investire è davvero così difficile