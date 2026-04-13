Intramoenia | a Tortorella il festival Medioevale

Da salernotoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 aprile 2026, il centro storico di Tortorella ospiterà il festival Medioevale chiamato

Il borgo di Tortorella si prepara a un fine settimana all'insegna della rievocazione storica. Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026, le vie del centro storico ospitano "Intramoenia - Festival Medioevale", una rassegna di tre giorni interamente dedicata alla ricostruzione della vita quotidiana e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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