Intramoenia | a Tortorella il festival Medioevale
Dal 17 al 19 aprile 2026, il centro storico di Tortorella ospiterà il festival Medioevale chiamato
Il borgo di Tortorella si prepara a un fine settimana all'insegna della rievocazione storica. Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026, le vie del centro storico ospitano "Intramoenia - Festival Medioevale", una rassegna di tre giorni interamente dedicata alla ricostruzione della vita quotidiana e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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