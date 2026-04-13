Intimo di primavera via libera ai contrasti | ballerina-core o dark lady?

Per la primavera 2026, le proposte di intimo si dividono tra tonalità delicate come il rosa ballerina e versioni più audaci in total black. Le collezioni si concentrano su contrasti di colori e materiali, con un uso intenso di trasparenze che valorizzano le forme e creano effetti visivi distinti. La scelta tra look dolce e stile dark si riflette anche nelle linee e nelle finiture dei capi, pensati per differenziare i mood del giorno e della notte.

Che sia rosa ballerina per il giorno o total black da diva per la notte, l’intimo di tendenza per la primavera 2026 gioca sui contrasti e le trasparenze. Il pizzo? Un evergreen. Con l’arrivo della bella stagione anche l’intimo tende ad alleggerirsi, senza però perdere femminilità e comfort. Tra le proposte dei brand contemporanei, c’è una nuova linea underwear che promette non soltanto la perfetta vestibilità, ma anche cura dei dettagli e giochi di contrasti perfetti per esaltare la personalità di ogni donna. Si tratta della collezione Comfort Allure by Triumph, una capsule che ridefinisce il concetto di lingerie quotidiana, trasformandolo in un’esperienza sensoriale in cui estetica e comfort si incontrano in modo naturale.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Intimo di primavera, via libera ai contrasti: ballerina-core o dark lady? Beautiful, anticipazioni americane: Luna si trasforma in una dark ladyNovità in arrivo per i tantissimi fans di Beautiful, che assisteranno presto a un cambiamento profondo della giovane Luna Nozawa. Ballerina core: il trend più romantico del momento conquista anche le labbraDalla ballet manicure alle ballerina lips, la tendenza più delicata della stagione celebra rosa soffusi, texture lucide e un’eleganza eterea che...