Intervento dell' Aca in corso Marsilio | Un sacrificio momentaneo per avere un sistema idrico moderno e più forte
È in corso un intervento di due giorni da parte di Aca per la realizzazione di un nuovo sistema idrico. La chiusura dei rubinetti, iniziata alle 6 del mattino, riguarda una vasta area della regione. Il presidente della giunta regionale ha spiegato che questa temporanea pausa serve a creare un sistema più efficiente e resistente nel tempo. L’obiettivo è garantire un servizio più stabile e duraturo per gli utenti.
Due giorni di stop per costruire un sistema idrico moderno, efficiente e duraturo: così il presidente della giunta regionale interviene e rassicura gli utenti sulla chiusura dei rubinetti per il maxi intervento in corso dalle 6 del mattino da parte di Aca. Lavori che lasceranno a secco per due.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Il presidente Marsilio: "Due giorni di stop per costruire un sistema idrico moderno, efficiente e duraturo"«I lavori in corso sul sistema idrico dell’area metropolitana pescarese rappresentano un passaggio storico per l’Abruzzo.
Niente acqua per due giorni, anche le sedi dell'università d'Annunzio restano chiuse durante l'intervento dell'AcaAnche l'università resterà chiusa nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 aprile, quando sarà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in diverse...