Intervento dell' Aca in corso Marsilio | Un sacrificio momentaneo per avere un sistema idrico moderno e più forte

È in corso un intervento di due giorni da parte di Aca per la realizzazione di un nuovo sistema idrico. La chiusura dei rubinetti, iniziata alle 6 del mattino, riguarda una vasta area della regione. Il presidente della giunta regionale ha spiegato che questa temporanea pausa serve a creare un sistema più efficiente e resistente nel tempo. L’obiettivo è garantire un servizio più stabile e duraturo per gli utenti.