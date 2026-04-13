Intercettore Thaad precipitato in Siria | missione Usa per recuperare l’arma segreta prima di Cina e Russia

Un oggetto cilindrico è caduto nel sud della Siria, vicino alla città di Suwayda, nelle ultime ore. Le autorità statunitensi hanno avviato una missione per recuperare l’intercettore Thaad, un’arma segreta, prima che possa finire nelle mani di Cina o Russia. La caduta ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili rischi per la sicurezza e alla presenza di tecnologie militari avanzate nell’area. La vicenda si sta sviluppando in un contesto di tensioni internazionali.

Un misterioso oggetto cilindrico precipitato dal cielo ha attirato l’attenzione nelle scorse ore nei pressi della città siriana di Suwayda, nel sud del Paese. Le immagini diffuse rapidamente sui social mostrano un relitto dalle caratteristiche insolite, con dettagli tecnici che hanno permesso agli esperti di identificarlo come parte di un avanzato sistema militare. Secondo le prime analisi, si tratterebbe del sistema di guida di un intercettore Thaad, una delle tecnologie più sofisticate della difesa missilistica statunitense. Il dispositivo, apparentemente rimasto quasi intatto dopo l’impatto, potrebbe essere precipitato a causa di un malfunzionamento durante una missione operativa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Intercettore Thaad precipitato in Siria: missione Usa per recuperare l’arma segreta prima di Cina e Russia Il caso dell’intercettore precipitato in Siria e la missione Usa per recuperare l’arma segreta prima di Cina e Russia – Il videoUn grande oggetto cilindrico è precipitato dal cielo nei pressi della città siriana di Suwayda nei giorni scorsi. Isis, Russia, Cina. Quale convivenza oltre la tregua in SiriaPechino non resterà fuori dalla partita, come dimostra la storica visita del ministro degli Esteri siriano Asaad al Shaibani a Pechino.