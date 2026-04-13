Inter U23 stop casalingo | l’Arzignano vince 1-0

L’Inter Under 23 ha subito una sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Arzignano, mettendo fine a una serie di due vittorie consecutive. La partita si è disputata allo stadio di casa dei nerazzurri, che non sono riusciti a evitare la sconfitta. L’Arzignano ha segnato il gol decisivo nel corso del match, impedendo ai padroni di casa di conquistare i tre punti.

Si interrompe dopo due successi consecutivi la striscia positiva dell’ Inter U23, sconfitta di misura in casa dall’Arzignano. Avvio incoraggiante per i nerazzurri, che nei primi minuti provano a rendersi pericolosi con Zuberek e Spinaccè, senza però riuscire a impensierire concretamente il portiere ospite. Con il passare del tempo cresce la formazione veneta. Cariolato si fa trovare pronto, battendo Melgrati per lo 0-1. L’Arzignano espugna così il campo dell’Inter U23, che resta in zona playoff ma dovrà conquistare punti nelle ultime due giornate per assicurarsi la qualificazione matematica alla post-season. Stop dell’Inter U23: passa l’Arzignano di misura.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter U23, stop casalingo: l’Arzignano vince 1-0 Inter U23 Arzignano 0-1: Cariolato gela i nerazzurri di Vecchi. Il resoconto del matchdi Alberto PetrosilliInter U23 Arzignano 0-1: una rete di Cariolato affonda i nerazzurri guidati da Vecchi. Volley, stop casalingo per l’Elettromeccanica Angelini che si arrende a Ripalta CremascaBattuta d’arresto per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che, tra le mura amiche del Pala Bcc Romagnolo contro la seconda della classe Ripalta...