Inter poker tricolore sul lago | il +9 è un’ipoteca sullo scudetto

Nella partita giocata al Sinigaglia, l’Inter ha ottenuto una vittoria fondamentale, portandosi a +9 in classifica e avvicinandosi molto allo scudetto. La squadra di casa, il Como, ha vissuto una serata intensa e difficile, con una prestazione che non è bastata a contrastare la superiorità degli avversari. La partita si è conclusa con un risultato che mette l’Inter in una posizione di vantaggio significativa nella corsa al titolo.

L’estasi del Como si è sciolta nel calore accecante di una Inter che ormai vede il traguardo. Al Sinigaglia, in una notte folle, elettrica e brutale, la capolista ha messo le mani sul ventunesimo scudetto, trasformando un potenziale crollo in un trionfo di nervi e classe. I ragazzi di Chivu sono passati dall’inferno del 2-0 al paradiso del 2-4, prima di chiudere un 3-4 che sa di sentenza definitiva: a sei giornate dal termine, il +9 sul Napoli è una voragine che profuma di storia. Il primo tempo è stato il manifesto della favola lariana. La squadra di Fabregas ha giocato con il cuore in mano e il veleno in corpo, schiacciando i nerazzurri con un’intensità feroce.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, poker tricolore sul lago: il +9 è un’ipoteca sullo scudetto Leggi anche: Le mani sullo scudetto. Inter, la doppia coppia vale un poker tricolore Leggi anche: Festival del gol sul lago, l'Inter ipoteca lo scudetto