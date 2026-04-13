Inter Marotta | Rigore Como? Ultimamente si verificano spesso errori
Al termine dell’assemblea della Lega Serie A, il presidente dell’Inter ha commentato l’episodio del rigore assegnato al Como durante l’ultima partita di campionato. Ha affermato che negli ultimi tempi si verificano frequentemente errori di questo tipo. La discussione si è concentrata sulle decisioni arbitrali e sulle eventuali ripercussioni sul campionato. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle possibili conseguenze o alle prossime mosse ufficiali.
Al termine dell'Assemblea della Lega Serie A, il presidente dell'Inter è tornato sull'episodio capitato al termine dell'ultima gara di campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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