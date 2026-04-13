Inter il monito di Trevisani | Non faccia come nel 2010

Durante la trasmissione Pressing, si è commentato il successo dell’Inter a Como, che avvicina la squadra alla conquista del ventunesimo scudetto. Nel corso del dibattito, Trevisani ha rivolto un monito alla squadra, ricordando le problematiche legate alla stagione 2010. La vittoria di oggi ha suscitato attenzione tra gli appassionati e analisti, che hanno sottolineato come il risultato possa influire sul cammino verso il titolo.

Negli studi di Pressing – programma di approfondimento calcistico del gruppo Mediaset si celebra la vittoria dell’Inter a Como che avvicina i nerazzurri alla conquista del ventunesimo scudetto. Interessanti in tal senso le parole di Riccardo Trevisani. Il giornalista romano ha ribadito che, secondo la Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il monito di Trevisani: “Non faccia come nel 2010” Dov'era il Bodo Glimt quando l'Inter vinceva la Champions League nel 2010?Nel panorama calcistico europeo la storia di Bodø/Glimt è una testimonianza di come un programma ben costruito possa cambiare le regole del gioco. Stankovic si confessa: «Sogno di tornare all’Inter! Della Champions vinta nel 2010 ricordo tutto. Ecco perché volevo unirmi al Brugge…»Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per un big a centrocampo! Ecco di chi si tratta e la concorrenza della Premier League… Mercato Inter, dalla...