Inter di Chivu vola al Tardini | il vantaggio sale a 9 punti

L’Inter di Chivu ha vinto contro il Como al Tardini, aumentando il vantaggio in classifica a 9 punti. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha ottenuto i tre punti necessari a mantenere il margine sulla seconda in graduatoria. Ora mancano solo sei giornate alla conclusione del campionato. La squadra di Chivu si trova in una posizione favorevole per la conquista dello scudetto.

L’Inter di Chivu ha consolidato il distacco in vetta alla classifica battendo il Como al Tardini, portando il vantaggio a 9 punti con sole 6 giornate che separano la fine del campionato. La vittoria nerazzurra, ottenuta dopo un inizio difficile dominato dai padroni di casa lariani, segna una svolta decisiva nella corsa allo scudetto, lasciando il Napoli a rimpianti per le proprie difficoltà tattiche e per il passo falso subito contro il Parma. La reazione nerazzurra tra efficacia offensiva e solidità mentale. Nonostante un primo quarto d’ora in cui l’onda blu del Como è riuscita a travolgere i nerazzurri, la squadra di Chivu ha dimostrato una capacità di risposta che va oltre il semplice dato del risultato.🔗 Leggi su Ameve.eu Moratti avvisa l’Inter: «Sette punti di vantaggio sul Milan non bastano». Poi bacchetta Chivudi Redazione Inter News 24Moratti, storico ex presidente dell’Inter, ha analizzato la corsa scudetto dopo la sconfitta dei nerazzurri nel derby: le... Inter: Chivu legato fino al 2028, la squadra vola in vettaL’Inter ha deciso di premiare Cristian Chivu con un prolungamento contrattuale, confermando la fiducia nella guida tecnica.