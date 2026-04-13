Insulta la vicina dal balcone e le aizza contro i cani | condannata

Una donna è stata condannata a un anno di reclusione e a una multa di mille euro per aver insultato una vicina dal balcone e aver aizzato contro i cani della stessa, minacciando altri vicini di casa. La sentenza arriva dopo che sono state accertate le azioni di molestie e le condotte aggressive nei confronti delle persone e degli animali coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione nelle autorità competenti, che hanno preso provvedimenti in merito.

Minaccia i vicini di casa aizzando i cani e viene condannata a un anno di reclusione e mille euro di multa anche per il reato di molestie.È quanto ha stabilito la Corte d’appello di Perugia confermando la condanna a carico di una donna per un lungo stillicidio di insulti, sguardi intimidatori e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Picchia la compagna perché riceve un messaggio da un altro, poi le aizza contro il caneIl 9 gennaio scorso i vigili urbani di Milano sono intervenuti fuori da un bar in zona Loreto. CoorDown: «Ecco perché usare le parole della disabilità per offendere non è così diverso dal gettare la spazzatura dal balcone»È da qui che parte Just Evolve, la nuova campagna internazionale lanciata da CoorDown in vista della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down del 21...