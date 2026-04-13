Inseguimento da film dopo il colpo nella sala slot | scattano due arresti

Nella notte a Novoli, due giovani sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento che ha avuto tutte le caratteristiche di una scena di un film. I due, rispettivamente di 25 e 21 anni, sono stati fermati dopo aver compiuto un furto in un centro scommesse, e sono stati intercettati poco dopo dai militari. L’episodio ha coinvolto un rapido inseguimento nel quale i sospetti sono stati bloccati.

NOVOLI - Un inseguimento da film nella notte ha portato all'arresto di due giovani, un 25enne e un 21enne, intercettati dai carabinieri dopo un furto ai danni di un centro scommesse.I malviventi, dopo aver sottratto una macchina cambiasoldi, sono fuggiti a bordo di un'utilitaria dando il via a.🔗 Leggi su Lecceprima.it Rapina al supermercato e fuga armata: 3 arresti dopo un inseguimento da film a CasandrinoColpo in un supermercato di Casandrino, poi la fuga su un’auto rubata e un inseguimento di sei chilometri tra traffico e pedoni. Minorenne al lavoro in una sala slot: scattano multa da 7mila euro e chiusuraControlli serrati e sanzioni a Castelletto Ticino, dove una sala slot Vlt è stata chiusa temporaneamente dopo un’ispezione della polizia di Stato.