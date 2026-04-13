Indagini sulla palazzina crollata a Bari | in via De Amicis svolto l' incidente probatorio
Nella mattinata di oggi sono cominciate le indagini diagnostiche sulle parti residue della palazzina crollata il 5 marzo 2025 in via De Amicis. Le autorità stanno analizzando i resti dell’edificio per raccogliere elementi utili all’indagine. Il procedimento fa seguito all’incidente probatorio, svolto in un’area appositamente allestita, con l’obiettivo di raccogliere prove e chiarire le cause del crollo.
Le nuove indagini diagnostiche sulle componenti residue del palazzo crollato il 5 marzo 2025 in via De Amicis, sono iniziate questa mattina. Nei pressi del luogo dove implose lo stabile, i tecnici stanno svolgendo le operazioni necessarie per effettuare l'incidente probatorio. Le verifiche.🔗 Leggi su Baritoday.it
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