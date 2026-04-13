Incidente tra due auto in strada Bagni a Viterbo tre feriti

Nella serata di domenica 12 aprile, poco prima delle 21, due auto si sono scontrate in strada Bagni a Viterbo, all’altezza dello svincolo per Orte. L’incidente ha coinvolto tre persone, tutte rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Incidente in strada Bagni a Viterbo. È avvenuto nella serata di domenica 12 aprile, poco prima delle 21, all'altezza dello svincolo per Orte, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone ma, fortunatamente, secondo le prime.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Incidente in strada Ombrone a Viterbo: auto nella cunetta, due feriti Incidente tra due auto sulla strada Gallico-Gambarie, tre feriti lievi trasportati al GomÈ di tre feriti non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16 sulla nuova arteria stradale che da...