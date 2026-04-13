Incidente in parapendio a Lizzano | 46enne ancora in Rianimazione

Un incidente in parapendio si è verificato sull’Appennino, nel territorio di Lizzano in Belvedere, coinvolgendo una donna di 46 anni proveniente da Bologna. La donna è stata trasportata in ospedale e attualmente si trova ancora in Rianimazione, dove riceve cure intensive. Nessun altro coinvolto è stato segnalato e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Resta ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore la 46enne bolognese rimasta gravemente ferita in un incidente in parapendio avvenuto sull’Appennino, nel territorio di Lizzano in Belvedere. Le condizioni della donna sono giudicate molto serie e il quadro clinico viene.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Incidente in parapendio: 46enne precipita durante l’atterraggio, è grave Incidente in parapendio a Colleretto Castelnuovo: un ferito, elisoccorso in azioneIl 118 di Azienda Zero è intervenuto nel primo pomeriggio di sabato 4 aprile a Colleretto Castelnuovo per soccorrere un parapendista coinvolto in un...