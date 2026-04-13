Incidente a Serino | giovane motociclista grave al Moscati

Un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Serino. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Un ragazzo di 19 anni, residente a Serino, giace ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Giuseppe Moscati di Avellino, a seguito di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri.Il giovane percorreva a bordo del proprio motociclo una delle arterie principali del territorio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Belpasso, incidente mortale: giovane motociclista muore nello scontro con un’auto, un ferito grave. Indagini in corso.Tragedia a Belpasso: un giovane motociclista muore nello scontro con un’auto Una serata di lutto per Belpasso, in provincia di Catania. Terribile incidente al crossodromo, giovane motociclista in condizioni criticheCittà di Castello (Perugia), 6 aprile 2026 – Terribile incidente al crossodromo Ceccarini di Città di Castello.