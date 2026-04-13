Questa mattina, intorno alle 6:40, un incidente stradale si è verificato lungo via Valdinievole nel comune di Calcinaia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato le cesoie per tagliare le lamiere e estrarre un automobilista rimasto ferito. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la mattina.

CALCINAIA – Paura alle prime luci della giornata di oggi nel territorio comunale di Calcinaia. Intorno alle 06:40 di questa mattina, si è verificato un serio incidente stradale lungo via Valdinievole. Per motivi su cui si dovrà fare chiarezza, la persona alla guida di un’automobile ha perso improvvisamente il controllo della vettura, finendo la propria corsa fuori dalla carreggiata. A seguito del violento impatto, il conducente è rimasto ferito e, a causa dei danni riportati dal veicolo, è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, totalmente impossibilitato a uscire con le proprie forze. Per risolvere la delicata situazione è stato richiesto l’intervento tempestivo di una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incidente a Calcinaia: i pompieri tagliano le lamiere per estrarre un automobilista ferito

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