Inchiesta sugli appalti a Capaccio Paestum | tornano in libertà tre imputati

Tre degli imputati coinvolti nel procedimento riguardante presunti appalti pilotati per la pubblica illuminazione nel Comune di Capaccio Paestum sono stati rimessi in libertà. La decisione è stata presa durante un’udienza del procedimento giudiziario, che riguarda l’assegnazione di contratti pubblici nel territorio. Nessuna delle parti ha ancora espresso dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.

Tornano in libertà tre dei principali imputati nel processo sui presunti appalti pilotati per la pubblica illuminazione nel Comune di Capaccio Paestum. Il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Vincenzo Pellegrino, ha disposto stamane la revoca delle misure cautelari a carico di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Discarica abusiva sequestrata: tre denunciati a Capaccio PaestumTempo di lettura: < 1 minutoUna discarica abusiva è stata sequestrata in un’area di circa 3. Capaccio Paestum, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum FormIl nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di Attilio Cernelli e la vision di Emilio Junior...