Inchiesta Hydra agli atti della Dda la rete dei contatti tra politica e ambienti criminali

Nell'inchiesta “Hydra” della Direzione distrettuale antimafia di Milano sono emersi riferimenti a una senatrice di Fratelli d’Italia, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto. La trasmissione Report su Rai3 ha citato il suo nome tra i contatti tra politica e ambienti criminali. La procura ha acquisito atti che collegano questa figura a una rete di rapporti nel contesto dell’indagine.

Anche il nome della senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, compare tra quelli citati nell’ambito dell’inchiesta “Hydra” della Direzione distrettuale antimafia di Milano, richiamata nella trasmissione Report andata in onda su Rai3.Il programma di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Crans-Montana, agli atti dell’inchiesta immagini sulle condizioni del bar della strageIl 13 dicembre scorso, a poche settimane dall’incendio e dalla strage di Capodanno, i pannelli del soffitto si staccano e vengono mantenuti con delle... Inchiesta Hydra: smentito il selfie di Meloni tra i documentiLe recenti verifiche sull’inchiesta Hydra a Milano smentiscono la presenza del selfie tra Giorgia Meloni e Gioacchino Amico nel fascicolo giudiziario.