Incentivi auto Urso | Ne prevediamo la reintroduzione

Il ministro per le Imprese e il Made in Italy ha annunciato che gli incentivi per l’acquisto di auto verranno reintrodotti. Ha specificato che le agevolazioni saranno estese anche ai veicoli commerciali. La misura riguarda un intervento volto a sostenere il settore automobilistico e le imprese che operano nel comparto. La decisione è stata comunicata in un contesto di discussione sulle politiche di incentivazione.

Sono in arrivo altri incentivi per l'acquisto di auto nuove ma anche di veicoli commerciali. È il messaggio che il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso lancia davanti a una platea di concessionari auto, riuniti a Milano sotto la sigla di Federauto. "Per stimolare la domanda prevediamo misure mirate tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali, in modo da facilitare il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del mercato - dice Urso -. Stiamo attraversando una congiuntura epocale per molte ragioni di natura geopolitica, industriale e tecnologica che impatta sull'automotive. Lo...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incentivi auto, Urso: "Ne prevediamo la reintroduzione" Auto, Urso: «Pensiamo a reintroduzione incentivi»Per stimolare la domanda nel settore automotive «prevediamo misure mirate, tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali,... Auto, Urso: «Prevediamo incentivi per i veicoli, anche i commerciali. Idee Green Deal folli»Per stimolare la domanda nel settore automotive l’Italia prevede incentivi per l’acquisto dei veicoli, anche quelli commerciali.