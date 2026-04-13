Incendio in un' abitazione | in salvo una famiglia di Perano

Nella mattina di domenica 12 aprile, un incendio ha interessato un'abitazione in contrada Masserie Vecchie, a Perano. Le fiamme sono divampate nelle prime ore del giorno, causando preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, una famiglia che si trovava all’interno dell’immobile è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme si diffondessero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Paura a Perano per un rogo divampato all'interno di un'abitazione in contrada Masserie Vecchie. L'incendio è avvenuto nelle prime ore della mattina di domenica 12 aprile. Intorno alle 6.30 i proprietari di una villetta a due piani nella frazione sono stati svegliati dal fumo e dall'odore di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Incendio in un appartamento, in salvo una famigliaLe fiamme sono divampate poco prima di ora di cena in un appartamento di via Cupa Malizia, a Marano di Napoli. Leggi anche: Incendio doloso a Laurino, in fiamme un'abitazione: salva una famiglia di cinque persone