Incendio doloso a Gela | colpita l’abitazione dell’assessore Luigi Di Dio

Nella notte si è verificato un incendio doloso presso l’abitazione di un assessore ai lavori pubblici a Gela, in provincia di Caltanissetta. Le fiamme hanno interessato il giardino e la centralina del gas, causando danni alla proprietà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’atto incendiario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme nella notte danneggiano il giardino e la centralina del gas. Un incendio di natura dolosa ha interessato l’abitazione dell’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, a Gela, in provincia di Caltanissetta. Le fiamme, divampate durante la notte, hanno causato danni nell’area del giardino e hanno raggiunto anche la centralina del gas situata all’esterno dell’immobile, aumentando la pericolosità dell’episodio. Intervento delle forze dell’ordine. Sul luogo dell’accaduto, in via Lipari, sono intervenuti gli agenti del commissariato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio doloso a Gela: colpita l’abitazione dell’assessore Luigi Di Dio Gela: Zangaloro riapre dopo l’incendio dolosoIl punto vendita della catena Zangaloro nel quartiere Macchitella a Gela riaprirà nonostante l’incendio doloso verificatosi tre mesi fa. Leggi anche: Incendio doloso a Laurino, in fiamme un'abitazione: salva una famiglia di cinque persone