Il concerto intitolato “Incanto e Passione” si terrà nella Sala Baldini di Roma, in Piazza Campitelli 9, sabato 18 aprile 2026 alle ore 20. L’evento propone un percorso musicale che spazia dal periodo Barocco all’Impressionismo, offrendo un’esperienza sonora ricca di sfumature. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi della sala per quella sera e sarà aperto al pubblico interessato alla musica classica.

Cosa: Il concerto “Incanto e Passione”, un viaggio musicale dal Barocco all’Impressionismo. Dove e Quando: Roma, Sala Baldini (Piazza Campitelli 9), sabato 18 aprile 2026 alle ore 20.30. Perché: Un’occasione rara per ascoltare il violoncello da spalla, strumento storico prediletto da Bach, in un programma raffinato e trasversale. Roma si conferma culla del collezionismo musicale e della ricerca storica con un appuntamento di eccezionale valore artistico. Sabato 18 aprile, la suggestiva cornice della Sala Baldini, situata nel cuore del Rione Campitelli, ospiterà il concerto Incanto e Passione. Protagonisti della serata saranno il Maestro Alberto Vitolo, impegnato al violoncello da spalla, e Gabriele Aleo al pianoforte.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Incanto e Passione: viaggio musicale alla Sala Baldini

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