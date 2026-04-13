Inaugurata la nuova casa di comunità | ci saranno medici infermieri specialisti e operatori sociosanitari

Oggi è stata inaugurata una nuova casa di comunità a Brugherio, situata all’interno del centro commerciale Kennedy in via Kennedy. L’edificio ospita medici, infermieri, specialisti e operatori sociosanitari, offrendo servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria nel territorio. La struttura si propone come un punto di riferimento per la comunità, con l’obiettivo di favorire una presenza più vicina alle persone che necessitano di assistenza.

Nuova casa di comunità inaugurato oggi, 13 aprile, in via Kennedy a Brugherio. Il nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale si trova al centro commerciale Kennedy e rappresenta una piattaforma integrata di servizi pensata per garantire prossimità.🔗 Leggi su Monzatoday.it Visite mediche senza prenotazione, inaugurata la nuova casa della comunitàÈ stata inaugurata oggi a Rivarolo la casa della comunità Celesia, in via Cambiaso 62 C, un nuovo presidio medico che punta a diventare un... Inaugurata la nuova casa di comunità di PonsaccoLa struttura, punto di riferimento della sanità locale, è aperta dai primi di marzo.