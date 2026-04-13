INAF protagonista dei festival scientifici 2026

Nel 2026, l'Istituto Nazionale di Astrofisica prenderà parte a due eventi scientifici principali, uno all’Auditorium Parco della Musica di Roma e gli altri nei centri di Foligno e Fabriano. La partecipazione coinvolgerà attività e iniziative in ambiti diversi, con focus dedicati a tematiche legate all’astrofisica e alle scienze dello spazio. L’istituto sarà presente con interventi e progetti, coinvolgendo pubblico e comunità locali.

(Adnkronos) – L'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sarà impegnato su due fronti geografici e tematici distinti: l'Auditorium Parco della Musica di Roma e i centri di Foligno e Fabriano. Dal 15 al 19 aprile, la ricerca di frontiera viene declinata attraverso linguaggi eterogenei che spaziano dalla robotica applicata ai telescopi alla contaminazione tra poesia e cosmologia. Al centro della programmazione romana, dedicata al binomio "Caos e Armonia", figurano installazioni interattive come il Cody Maze, un labirinto virtuale che coniuga astronomia e coding, e il progetto "L'universo alla lettera", un glossario video che analizza la terminologia scientifica dal punto di vista semantico e astrofisico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Mobilitazione nazionale dei precari INAF, anche a PadovaGentile redazione, vi segnaliamo una mobilitazione nazionale del personale precario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che si terrà nel... INAF: 2 posti per diplomati, scadenza 31 marzo 2026L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha lanciato una selezione pubblica per due posti da collaboratore amministrativo presso la sede sarda di...