In Ungheria, il voto di questo fine settimana ha portato alla vittoria di Péter Magyar, candidato europeista. La sua affermazione elettorale segna la fine di un periodo di sedici anni di governo dell’ex primo ministro Viktor Orbán. La consultazione ha visto una partecipazione significativa, con risultati ufficiali che attestano la vittoria di Magyar. Ora si apre una nuova fase politica nel paese.

Con il voto in Ungheria di questo weekend, che ha decretato il trionfo dell’europeista Péter Magyar, si chiude l’era — durata ben sedici anni — dell’ormai ex premier Viktor Orbán. Una votazione dall’esito spiazzante e largamente inatteso, visto che il neoeletto ha letteralmente stravinto, conquistando il 53,6% delle preferenze contro il 37,7% ottenuto da Orbán e assicurandosi anche la “supermaggioranza” dei due terzi dei seggi. A spoglio pressoché concluso, il suo partito Tisza si aggiudica 138 seggi sui 199 in palio. Il premier uscente, con il suo partito Fidesz, si ferma a un misero 55 seggi, mentre l’ultradestra di Mi Hazánk (Nostra Patria) ne ottiene appena 6.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - In Ungheria trionfa Magyar e mette fine all’era Orbán

Chi è Peter Magyar, l'avvocato 44enne che ha vinto le elezioni e messo fine all'era Orban in UngheriaPeter Magyar, leader del partito Tiszac, ha vinto le elezioni in Ungheria mettendo fine all’era di Viktor Orban dopo 16 anni.

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