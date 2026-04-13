In un mondo che ci obbliga all’eccellenza fare schifo è un gesto rivoluzionario | imbrattato muretto a Bovo Marina
Nella zona di Bovo Marina, un muretto bianco è stato imbrattato con vernice rossa e nera, raffigurando una scritta. Il sindaco di Montallegro ha dichiarato che presenterà una denuncia contro ignoti ai carabinieri locali, contestando il danneggiamento di un bene pubblico. Nessun dettaglio è stato fornito sui possibili autori dell’atto, né sulle motivazioni dietro la scritta.
Il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, ha annunciato che formalizzerà una denuncia contro ignoti ai carabinieri della locale stazione per deturpamento e imbrattamento di beni pubblici dopo la comparsa di una scritta con vernice rossa e nera su un muretto bianco a Bovo Marina.La frase, “In.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Caro Sadiq Khan, l’algoritmo non è una clava contro il lavoro, ma uno specchio che ci obbliga a fare meglio politicaRaccontare l’intelligenza artificiale come una minaccia non aiuta il lavoro, e dice molto dei limiti dell'azione dei politici.
Danni anche alle spiagge di Eraclea e Bovo Marina: pineta decimata dal mare in tempestaLe mareggiate provocate dal passaggio del ciclone Harry hanno ulteriormente accelerato l’erosione dell’ampio tratto di costa compreso tra le spiagge...