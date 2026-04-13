In un mondo che ci obbliga all’eccellenza fare schifo è un gesto rivoluzionario | imbrattato muretto a Bovo Marina

Nella zona di Bovo Marina, un muretto bianco è stato imbrattato con vernice rossa e nera, raffigurando una scritta. Il sindaco di Montallegro ha dichiarato che presenterà una denuncia contro ignoti ai carabinieri locali, contestando il danneggiamento di un bene pubblico. Nessun dettaglio è stato fornito sui possibili autori dell’atto, né sulle motivazioni dietro la scritta.