In tanti per l' ultimo saluto a Mathias Il papà del bambino morto sugli sci | Il mio piccolo Ayrton Senna

Un pomeriggio grigio di metà aprile ha visto riunirsi molte persone per l’ultimo saluto a Mathias Tonti, il ragazzino di 12 anni deceduto in seguito a un incidente sugli sci avvenuto a San Martino di Castrozza, in Trentino Alto Adige. Il padre del ragazzo ha descritto il figlio come “il suo Ayrton Senna” e ha partecipato alla cerimonia, che si è svolta in modo composto e rispettoso. Mathias è morto dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero.

Un grigio pomeriggio di metà aprile ha fatto da cornice all'ultimo doloroso ma composto saluto a Mathias Tonti, il 12enne morto dopo un tragico incidente sugli sci a San Martino di Castrozza, in Trentino Alto Adige, il ragazzo è deceduto lo scorso martedì dopo alcuni giorni di ricovero.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Bagno di folla per Mathias, rose bianche e le note di Lucio Dalla all'uscita della bara. Il papà: "Il mio piccolo Ayrton Senna"Un grigio pomeriggio di metà aprile ha fatto da cornice all'ultimo doloroso ma composto saluto a Mathias Tonti, il 12enne morto dopo un tragico...