In diretta dalla campagna salentina
Una foto scattata da una lettrice nelle campagne del Salento è stata condivisa con LeccePrima, che ha deciso di dedicare una rubrica ai propri lettori. L’immagine cattura un momento di vita in una zona rurale del territorio salentino. La pubblicazione si inserisce all’interno di un'iniziativa di condivisione di immagini provenienti dal territorio locale. La rubrica mira a mostrare aspetti del paesaggio e delle attività quotidiane nelle campagne della regione.
LECCE - Lo scatto di una nostra lettrice, Barbara Verardi, dalle campagne del Salento. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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