In città è in arrivo la prima Casa dell’acqua | refrigerata naturale e gassata

A Trento sta per essere installata la prima “Casa dell’acqua”, un distributore collegato direttamente alla rete dell’acquedotto. Questo nuovo punto di distribuzione offrirà gratuitamente acqua refrigerata, disponibile sia naturale che gassata. L’obiettivo è fornire un’alternativa sostenibile alle bottiglie di plastica, contribuendo a ridurre l’uso di contenitori monouso nella città. La struttura sarà collocata in una zona centrale, facilmente accessibile ai cittadini.

Tutto pronto per l’installazione della prima “Casa dell’acqua” di Trento: un distributore collegato direttamente alla rete dell’acquedotto che erogherà gratuitamente acqua refrigerata, sia naturale che gassata.Il servizio, pensato sia per i residenti che per i turisti, sarà in prossimità del.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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