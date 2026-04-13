Impresa rinnova le cariche ed elegge due nuovi presidenti per Latina e Roma

L'associazione di imprenditori ha aggiornato le proprie cariche, nominando nuovi membri ai ruoli di leadership. Per la prima volta dalla sua fondazione, sono stati eletti anche due presidenti territoriali, uno per la città di Latina e uno per Roma. La rielezione avviene in un momento di cambiamenti organizzativi e rafforzamento delle strutture interne dell’associazione. La nomina dei nuovi presidenti è stata approvata durante l’ultima assemblea convocata tra i soci.

Rinnovate le cariche dell'associazione di imprenditori Impresa e per la prima volta dalla sua nascita sono stati eletti anche due nuovi presidenti territoriali. Per il triennio 2026–2029 è stato eletto presidente regionale Giampaolo Olivetti, dell’azienda Olsa Informatica. Contestualmente, per la.🔗 Leggi su Latinatoday.it La Cia elegge i nuovi presidenti di Turismo verde, Anabio e "La spesa in campagna" AbruzzoCon l'assemblea elettiva dell'11 marzo a Pineto, sono stati eletti i nuovi vertici delle associazioni della Cia Abruzzo Turismo Verde, Anabio e La... CSV Emilia rinnova le caricheElena Dondi passa il testimone alla reggiana Lucia Piacentini e resta alla vicepresidenza e nel Consiglio di CSVnet, a Roma.