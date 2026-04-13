Imperia tra yoga e scienza | il successo del Tarta Day per il mare

Sabato 11 aprile, sulla spiaggia SLA Surf Beach di Borgo Marina, si è tenuta la terza edizione del Tarta Day, evento dedicato alla tutela delle tartarughe marine. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi cittadini e specialisti, con un coinvolgimento significativo del pubblico presente. La giornata ha combinato attività di yoga e approfondimenti scientifici, attirando molta attenzione tra i partecipanti.

Sabato 11 aprile, la spiaggia SLA Surf Beach di Borgo Marina a Imperia ha ospitato la terza edizione del Tarta Day, un evento dedicato alla salvaguardia delle tartarughe marine che ha una partecipazione massiccia di cittadini e specialisti. L’iniziativa, promossa da Delfini del Ponente APS con il sostegno istituzionale del Comune di Imperia, ha trasformato il litorale in un centro di divulgazione scientifica e impegno civile per la biodiversità marina. Un programma tra benessere fisico e approfondimento scientifico. Le attività della giornata sono iniziate alle ore 9:00 con una sessione di Tarta Yoga condotta da Eva Ishvari direttamente sulla sabbia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia, tra yoga e scienza: il successo del Tarta Day per il mare Yoga, fumetti e caccia al tesoro: Imperia salva le tartarugheSabato 11 aprile, la spiaggia SLA Surf Beach nel borgo Marina di Imperia ospiterà il Tarta Day. Yoga al Museo a Città della Scienza: benessere, divulgazione scientifica e consapevolezza del corpoCittà della Scienza apre le porte a una nuova esperienza dedicata al pubblico adulto: “Corpo, Mente, Scienza: Yoga al Museo”, un incontro speciale... How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing