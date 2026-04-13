Imperia tra yoga e scienza | il successo del Tarta Day per il mare

Da ameve.eu 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile, sulla spiaggia SLA Surf Beach di Borgo Marina, si è tenuta la terza edizione del Tarta Day, evento dedicato alla tutela delle tartarughe marine. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi cittadini e specialisti, con un coinvolgimento significativo del pubblico presente. La giornata ha combinato attività di yoga e approfondimenti scientifici, attirando molta attenzione tra i partecipanti.

Sabato 11 aprile, la spiaggia SLA Surf Beach di Borgo Marina a Imperia ha ospitato la terza edizione del Tarta Day, un evento dedicato alla salvaguardia delle tartarughe marine che ha una partecipazione massiccia di cittadini e specialisti. L’iniziativa, promossa da Delfini del Ponente APS con il sostegno istituzionale del Comune di Imperia, ha trasformato il litorale in un centro di divulgazione scientifica e impegno civile per la biodiversità marina. Un programma tra benessere fisico e approfondimento scientifico. Le attività della giornata sono iniziate alle ore 9:00 con una sessione di Tarta Yoga condotta da Eva Ishvari direttamente sulla sabbia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Imperia, tra yoga e scienza: il successo del Tarta Day per il mare

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