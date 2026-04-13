Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni riguardanti il mercato nero delle residenze. Alcune persone pagano fino a 2.000 euro per ottenere una residenza fittizia attraverso canali illegali. Le indagini si concentrano su pratiche abusive che coinvolgono affitti non regolari e strutture utilizzate senza autorizzazione. La questione si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate alle condizioni di abitabilità e alla disponibilità di alloggi.

Quando si parla di problemi abitativi, il primo pensiero è quello degli affitti in nero, dell’abusivismo, della fatiscenza delle case popolari, dei senzatetto in cerca di un posto in cui trascorrere la notte. Ma c’è anche un altro grave problema di cui si parla poco, ma che è molto presente in città: il mercato delle residenze fittizie. Un “servizio” di cui usufruiscono non solo gli immigrati, ma sono proprio questi ultimi a dovervi ricorrere per esigenze di vita e lavorative. Senza una residenza non è possibile esercitare diritti fondamentali come scegliere il medico di base, ottenere la carta d’identità, aprire una partita IVA o accedere a servizi sociali e assistenziali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Immigrazione, il mercato nero delle residenze: fino a 2mila euro per averne una "fittizia"

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