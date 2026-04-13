Imam di Catania | Solidarietà al Papa per le offese ricevute
Un imam di Catania ha espresso solidarietà al Papa, commentando le recenti offese ricevute, e ha sottolineato l’accoglienza con rispetto della visita del Santo Padre in Algeria. Ha definito l’evento di grande rilevanza storica e spirituale, evidenziando l’importanza dell’accoglienza e del rispetto reciproco tra le diverse fedi. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso i media locali, senza ulteriori commenti o analisi.
"Accogliamo con profondo rispetto la visita del Santo Padre in Algeria, un evento che consideriamo di eccezionale portata storica e spirituale. Questa visita giunge trent'anni dopo le sofferenze del 'decennio nero', un periodo doloroso che ha colpito indistintamente tutti i figli dell'Algeria.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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