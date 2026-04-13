Imam di Catania | Solidarietà al Papa per le offese ricevute

Un imam di Catania ha espresso solidarietà al Papa, commentando le recenti offese ricevute, e ha sottolineato l’accoglienza con rispetto della visita del Santo Padre in Algeria. Ha definito l’evento di grande rilevanza storica e spirituale, evidenziando l’importanza dell’accoglienza e del rispetto reciproco tra le diverse fedi. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso i media locali, senza ulteriori commenti o analisi.