Lunedì 13 aprile 2026, a Monza, è stato annunciato che il procedimento giudiziario nei confronti dell’europarlamentare brianzola è quasi concluso. La notizia riguarda un caso che coinvolge la giustizia ungherese e la politica locale, con le pratiche legali che sembrano ormai avviate alla conclusione. Nessuna comunicazione ufficiale ancora sulle eventuali decisioni o provvedimenti da parte delle autorità coinvolte.

Monza, 13 aprile 2026 – Sono (praticamente) chiusi i conti fra la giustizia ungherese e Ilaria Salis, l’eurodeputata italiana di Alleanza Verdi Sinistra, finita a processo a Budapest con l’accusa di aver partecipato a due pestaggi nei confronti di un attivista di estrema destra e di un altro uomo scambiato per estremista neonazista a causa dell’abbigliamento. Ebbene, la giustizia ungherese avrebbe messo una pietra sopra la vicenda. La decisione. Ad annunciarlo è stata la stessa Salis, intervenuta a un programma sulle reti radio Rai. “Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa – ha detto Salis – la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ilaria Salis, processo (quasi) chiuso: l’annuncio dell’europarlamentare brianzola

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