Ilaria Salis l’Ungheria chiude il processo a carico dell’eurodeputata | Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo – Il video

Lunghe settimane di attesa si sono concluse con la notifica ufficiale: il procedimento giudiziario contro l’eurodeputata è stato chiuso in Ungheria. La stessa interessata ha comunicato la notizia durante una trasmissione radiofonica, spiegando che il procedimento potrebbe riaprirsi solo se si ricominciasse tutto da capo. Nessuna ulteriore informazione o dettaglio sui motivi di questa decisione è stato reso noto pubblicamente.

Il processo a carico di Ilaria Salis in Ungheria è stato formalmente chiuso. Ad annunciarlo è stata la stessa eurodeputata di Avs a nel programma Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. «La settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico», ha dichiarato Salis. La chiusura è legata alla conferma della sua immunità parlamentare. Dopo il voto del Parlamento europeo, le autorità ungheresi hanno preso atto della decisione e interrotto il procedimento. Salis ha precisato che, in teoria, «il caso potrebbe essere riaperto », ma solo «ripartendo da capo». Il voto sull’immunità al Parlamento europeo.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Processo a Ilaria Salis chiuso in Ungheria, l'annuncio dell'eurodeputata che esulta per la sconfitta di Orban Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria: così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputataNunzio Samuele Calamucci, informatico della società Equalize riconducibile a Enrico Pazzali, avrebbe ottenuto il certificato del casellario... Argomenti più discussi: Ungheria, Orban perde le elezioni e Ilaria Salis festeggia: Addio; Elezioni Ungheria, Ilaria Salis commenta con una foto: Goodbye forever, Mr. Orban; Addio per sempre, mister Orbán, la reazione di Ilaria Salis alla sconfitta del premier sovranista in Ungheria; Ilaria Salis, 'Ungheria e Ue ora un posto migliore, goodbye Mr. Orban!'. Un’altra gran bella notizia che arriva dall’Ungheria. È finito finalmente l’incubo giudiziario per Ilaria Salis. Dopo anni di paura, tortura fisica e psicologica e violazione di ogni diritto elementare, il tribunale ungherese ha chiuso definitivamente il processo a suo c - facebook.com facebook Ilaria Salis annuncia: "Il tribunale di Budapest ha chiuso il mio processo" x.com