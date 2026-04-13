Ilaria Salis a Roma | controllo documenti e polemica sul potere statale

A Roma, le forze dell’ordine hanno chiesto i documenti all’europarlamentare durante un controllo presso l’hotel in cui era alloggiata. La richiesta è arrivata dopo una segnalazione proveniente dalla Germania. L’episodio ha suscitato una polemica riguardo alle modalità di intervento delle autorità e al rapporto tra potere statale e diritti dei cittadini. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali motivazioni alla base della richiesta.

Le forze dell’ordine italiane hanno richiesto i documenti d’identità all’europarlamentare Ilaria Salis presso la struttura alberghiera in cui soggiornava a Roma, dopo aver ricevuto una segnalazione proveniente dalla Germania. L’intervento delle autorità ha sollevato un acceso dibattito sulla natura dello Stato e sull’esercizio dei poteri di controllo pubblico rispetto alle libertà individuali. Il controllo documentale come spartiacque tra istituzioni e autonomia. L’episodio scaturito dalla comunicazione tedesca ha portato le forze della polizia a confrontarsi direttamente con l’europarlamentare nel suo alloggio romano, chiedendole di esibire la carta d’identità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ilaria Salis a Roma: controllo documenti e polemica sul potere statale Roma, controllo preventivo della Polizia per Ilaria Salis: “L’Italia è ormai un regime”“Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua... Il controllo di polizia sull’europarlamentare Ilaria Salis prima della manifestazione a RomaSalis l'ha denunciato come un atto intimidatorio, secondo la questura è la conseguenza della segnalazione di un altro paese europeo Sabato mattina la...