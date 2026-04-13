Il campionato mondiale di endurance, noto come Wec, torna a Imola per la stagione 2026. L’evento si svolge all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con il motore dell’accoglienza che si accende a pieno regime. La manifestazione rappresenta un momento di grande attesa per gli appassionati di motorsport, che si preparano a seguire le gare e le competizioni previste nel calendario ufficiale.

A Imola si riaccende il clima delle grandi occasioni: il Fia World Endurance Championship 2026 riparte dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il campionato cresce nei numeri e nel prestigio, con 14 costruttori al via e Imola diventa un passaggio chiave: un circuito tecnico, immerso nella città, capace di trasformare l’evento sportivo in un’esperienza diffusa sull’intero comprensorio, grazie al progetto voluto dall’Amministrazione Comunale. Il weekend del Wec (17-19 aprile) si allarga ben oltre la pista e coinvolge tutta la città con un programma pensato per unire motori, musica, cibo e cultura. Tutto esaurito e numeri importanti per l’hotel Il Molino Rosso: "L’evento – racconta la proprietaria Mascia Galassi – ha portato un movimento evidente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Wec va oltre la pista. Romba a pieno regime il motore dell’accoglienza

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