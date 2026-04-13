Il Vinitaly 2026 ha aperto i suoi cancelli a Verona, dove resterà aperto fino al 15 aprile. La manifestazione, che si svolge nella domenica successiva alla Santa Pasqua, richiama ogni anno numerosi visitatori e rappresenta un appuntamento importante per il settore vinicolo. Tra i partecipanti, sono presenti anche rappresentanti delle istituzioni nazionali. Recentemente, un esponente del governo ha dichiarato che l’Italia si oppone alle etichette sul vino.

Anche quest’anno il Vinitaly di Verona, che nella domenica dopo la Santa Pasqua ha ufficialmente preso il via e che resterà aperto fino al 15 aprile, si presenta come una delle rassegna più attese dagli italiani e partecipate dalle istituzioni nazionali. Sono tante le presenze confermate e i ministri che hanno già preso parte alle prime ore della kermesse. Mazzi: enoturismo vale 3 miliardi. Sono numerose anche le prime dichiarazioni, che lasciano intendere l’importanza riconosciuta all’evento, che per il vino, eccellenza italiana per antonomasia, rappresenta una grande vetrina promozionale. Ad iniziare è stato il neo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, che nel talk di apertura della 58ma edizione di Vinitaly ha detto « Intendo puntare sull’enoturismo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Vinitaly 2026 apre i battenti. Lollobrigida: “Italia dice no alle etichette sul vino”

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