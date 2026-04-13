Un vescovo ha promosso una fiaccolata in città con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto accaduto recentemente e mantenere alta l’attenzione sulla situazione giovanile. L’evento si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo diverse persone e gruppi locali, e si propone di raccogliere il sostegno della comunità su temi attuali legati ai giovani. La manifestazione è prevista per le prossime ore.

Una fiaccolata per sensibilizzare su quanto accaduto e tenere alte le antenne sulla questione giovanile. La proposta arriva dal vescovo Mario Vaccari (nella foto), con l’idea che è stata appoggiata anche dal Comune di Massa, sebbene non ci sia ancora una data ufficiale di quando e dove la fiaccolata avrà luogo. Il vescovo Mario Vaccari ha espresso parole di dolore e vicinanza ai familiari di Giacomo Bongiorni, dicendosi vicino alla compagna, al figlio e al cognato dell’uomo che aveva tentato di difenderlo dall’ aggressione in piazza Palma la notte tra sabato e domenica. "Non ho ricette – ha dichiarato il vescovo Mario Vaccari – ma non posso trattare quanto accaduto come una notizia da scorrere e dimenticare".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vescovo organizza una fiaccolata in città

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