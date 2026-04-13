Il vescovo Marciante | Essere obiettori di coscienza contro la guerra è un segno profetico

Ieri, a Petralia Sottana, si è svolta la Marcia della pace, un evento che ha visto la partecipazione di molte persone provenienti dalle Madonie. Durante la manifestazione, il vescovo ha dichiarato che essere obiettori di coscienza contro la guerra rappresenta un gesto profetico. La marcia ha evidenziato il rifiuto della guerra da parte della comunità locale, sottolineando il forte messaggio di pace che si è voluto trasmettere.

Le Madonie ripudiano la guerra. È questo il messaggio forte e prorompente giunto ieri, domenica 12 aprile, da Petralia Sottana, dove si è svolta la Marcia della pace. Diverse centinaia di persone, provenienti da tutto il territorio, hanno partecipato in rappresentanza delle comunità locali e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leone XIV è più vicino all’Ucraina ma su un punto Papa Francesco continua ad essere profeticoIl 25 febbraio 2022 papa Francesco lasciò il Vaticano per recarsi all’ambasciata russa. Papa agli atleti: lo sport deve essere ponte contro la guerraDurante l’incontro con gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina, il Papa ha sottolineato come lo sport rappresenti un’opportunità concreta...