Le sfide che affrontano le grandi aziende cinesi non derivano principalmente dalle restrizioni o dalle tensioni con l’Occidente, ma sono legate alle politiche e alle normative interne del paese. In particolare, le tensioni tra il governo e le imprese, così come le regolamentazioni sui settori strategici, stanno influenzando la loro capacità di operare e di espandersi all’estero. Questa situazione mette in evidenza le complessità di un sistema economico in evoluzione.

Il problema principale delle difficoltà delle grandi aziende cinesi non è l’Occidente, ma la Cina stessa. A proporre questa lettura, in un commento pubblicato sul Financial Times, è l’economista Alicia García-Herrero, capoeconomista per l’Asia-Pacifico di Natixis e senior fellow del think tank Bruegel. La tesi è costruita attorno a una metafora efficace: come nel caso del colesterolo, anche nell’economia convivono componenti buone e cattive. Da un lato ci sono i campioni globali. aziende innovative e altamente competitive, protagoniste nei settori più avanzati. Dall’altro, un sottobosco di imprese meno produttive che sopravvivono grazie al sostegno pubblico pur non generando profitti sufficienti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il vero ostacolo per le aziende cinesi non è Trump, ma Pechino

Michael Kors apre a Pechino (ma il vero punto è il café dentro lo store)C’è un motivo se Michael Kors continua a espandersi in Cina — e non è solo retail.

Tadej Pogacar può vincere le 5 Monumento in un anno? Roubaix il vero ostacolo: chi può impensierirloStoria, epicità, rivalità, record sono sempre state alla base del grande ciclismo, uno degli sport più impregnati di un certo alone di eccezionalità...

Trump ha attaccato la Cina e non l’Iran! #trump #usa #iran #cina #guerra