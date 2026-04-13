Il Tribunale di Roma dà ragione a Ditonellapiaga | il disco può chiamarsi Miss Italia

Il Tribunale di Roma ha stabilito che l’album pubblicato a metà aprile può mantenere il nome Miss Italia. La decisione riguarda un ricorso presentato dall’artista contro una contestazione legata al titolo del disco. La sentenza conferma il diritto dell’artista di utilizzare quella denominazione, sancendo ufficialmente la validità di questa scelta. La vicenda si è conclusa con questa pronuncia, che ha respinto le pretese di chi contestava l’uso del nome.

L’album di Ditonellapiaga, uscito il 10 aprile con il titolo Miss Italia, può continuare a chiamarsi così. Il Tribunale di Roma ha infatti rigettato il ricorso del concorso di bellezza guidato da Patrizia Mirigliani, che aveva accusato la cantante di uso indebito della denominazione Miss Italia per il suo nuovo progetto discografico. La soddisfazione di Ditonellapiaga. L’artista, difesa nella disputa legale dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza, ha accolto con inevitabile soddisfazione la notizia che attendeva da giorni: È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Tribunale di Roma dà ragione a Ditonellapiaga: il disco può chiamarsi Miss Italia Leggi anche: Ditonellapiaga: “Non so se il mio disco potrà continuare a chiamarsi ancora ‘Miss Italia’” Miss Italia fa causa a Ditonellapiaga: “Non so se il mio disco potrà chiamarsi così”Ditonellapiaga potrebbe dover cambiare nome al suo disco in uscita domani, 10 aprile.