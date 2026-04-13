Il Tour Iconico di Kid Pass fa tappa a STEP FuturAbility District
Il Tour Iconico di Kid Pass si svolge presso STEP FuturAbility District, portando l’evento più adatto alle famiglie della stagione primaverile. Si tratta dei Kid Pass Days, un appuntamento promosso dall’organizzazione dedicato alle famiglie, con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano. L’evento si svolge in diverse località, coinvolgendo numerose famiglie e offrendo attività per tutte le età.
Si rinnova l’appuntamento più family friendly della primavera: quello con i Kid Pass Days, il grande evento diffuso promosso da Kid Pass dedicato alle famiglie, per scoprire insieme il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano.Immancabile la tappa milanese con una grande.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Gli incontri per le famiglie da STEP FuturAbility District: il programma di marzoDa STEP FuturAbility District, il nuovo spazio divulgativo ed esperienziale dedicato al futuro, arrivano i ‘Sunday@STEP’, gli incontri domenicali...
"Il primo tour nei palazzetti": il tour di Blanco fa tappa al Palasele di EboliMartedì 5 maggio Blanco si esibirà al PalaSele di Eboli per la tappa campana del "Live 2026 - Il Primo Tour nei Palazzetti".