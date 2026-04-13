Il Torneo di Pasqua è un successo grazie all' organizzazione del San Biagio Padel Team

Nella località di Osimo si è svolto il Torneo di Pasqua organizzato dal San Biagio Padel Team. L'evento ha visto la partecipazione di 24 squadre, che si sono affrontate durante le giornate al Bola Padel Next. La competizione ha attirato un numero record di partecipanti, confermando il successo dell'iniziativa. La manifestazione ha coinvolto atleti di diversa provenienza, creando un clima di grande interesse e partecipazione.

OSIMO – È andato in scena nei giorni scorsi il Torneo di Pasqua del San Biagio Padel Team, con una partecipazione da record che ha visto ben 24 squadre scendere in campo al Bola Padel Next.«È stato emozionante vedere così tanta partecipazione ed entusiasmo da parte dei giocatori e delle loro.🔗 Leggi su Anconatoday.it Padel, successo nazionale a Cesa: grande partecipazione al Torneo Open 500 CVAArezzo, 9 febbraio 2026 – Padel Club di Cesa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana, dove si è svolto il Torneo Open 500 CVA di padel,... Padel Asti: Arena Padel Team, sorpasso shock! 0-3 e salitaPadel a squadre nel CSI di Asti: Arena Padel Team scuote la vetta del Girone Gold.