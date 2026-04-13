Il Terre raggiunto nel finale Ma torna con un buon punto
Nel match conclusosi con il Terre che ha raggiunto il risultato nel finale, la squadra di casa ottiene un punto utile. La formazione schierata comprendeva Cantoni, Dellagiovanna, Macchioni (sostituito da Ogbeifun all’81’), La Vigna (sostituito da Pinelli al 72’), Varoli (sostituito da Zucchini al 78’), Benedetti, Caradonna (sostituito da Parisi al 46’), Bandaogo, Antenucci, Mata e Morrone (sostituito da Postiglioni al 62’).
FIORENZUOLA TERRE DI CASTELLI FIORENZUOLA: Cantoni, Dellagiovanna, Macchioni (81’ Ogbeifun), La Vigna (72’ Pinelli), Varoli (78’ Zucchini), Benedetti, Caradonna (46’ Parisi), Bandaogo, Antenucci, Mata, Morrone (62’ Postiglioni). All. Ravanetti. A disp. Burigana, Maroadi, Borrelli, Negri. All. Araldi TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli, Barbolini, Tzvetkov (70’ Carrozza), Esposito (86’ Giuricich), Nait Janane (65’ Azzi), Dembacaj, Zironi, Corsi (55’ Giordano), Vezzani (77’ Mondaini). All. Cattani. A disp. Baraldi, Qepa Balliu, Guidotti, Masoch. All. Cattani. Arbitro: Rossetti di Parma Reti: 32’ Tzvetkov, 85’ Pinelli Note: ammoniti...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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