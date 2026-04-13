A San Severo, un gruppo teatrale locale ha trasformato un'edicola abbandonata in un teatro di dimensioni molto ridotte, considerato tra i più piccoli del mondo. L’idea si ispira a un personaggio televisivo molto noto, e la modifica è stata realizzata senza grandi interventi strutturali. La compagnia ha deciso di sfruttare uno spazio inutilizzato per creare un ambiente dedicato alle rappresentazioni teatrali.

La vita imita l’arte, diceva Oscar Wilde. E non di rado capita anche che la vita imiti la tv. È successo, per esempio, a San Severo dove la compagnia locale Foyer ‘97 ha creato un teatro all’interno di un’edicola in disuso. “L’idea nasce dall’edicola di Fiorello: Edicola Fiore. Noi a lui ci siamo ispirati per fare Edicola Teatro. Quindi Fiorello è stata la nostra fonte di ispirazione”, ha dichiarato Francesco Gravina, direttore della compagnia teatrale. Dunque non un caso fortuito, ma un vero e proprio tributo a un’idea, quella dello showman siciliano, che ormai più di dieci anni fa – prima sui social, poi in radio e, infine, in tv – aveva dato nuova linfa al concetto di edicola.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il teatro più piccolo del mondo. Si ispira a Fiorello

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